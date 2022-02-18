Глава Пентагона сообщил о росте военной угрозы на границе с Украиной

На данный момент нет никаких признаков и доказательств того, что президент России Владимир Путин дал приказ на отвод российских войск от границ Украины, заявил Министр обороны США Ллойд Остин на встрече с польским коллегой Мариушем Блащаком. Запись трансляции вела британская газета The Sun.

«Недавно Россия сообщила, что ее войска возвращаются в пункты постоянной дислокации после учений, но наа самом деле войск на границе стало еще больше. Мы видим признаки того, как войска готовятся к началу вторжения. Их подготовка включает в себя перегруппировку к границам, рассредоточение, подготовку логистических баз снабжения. Нет никаких доказательств того, что президент России Владимир Путин дал приказ на отвод российских войск от границ Украины», — заявил глава Пентагона о росте военной угрозы.

17 февраля МИД России опубликовал письменный ответ на предложения США по гарантиям безопасности в Европе. В документе российская сторона вновь заявила об отсутствии враждебных намерений по отношению к Украине.