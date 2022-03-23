Французский автопроизводитель Renault приостановит деятельность в России

Французский автопроизводитель Renault приостановит свою деятельность на территории России в связи со спецоперацией на Украине. Об этом сообщается на сайте компании.

«С сегодняшнего дня деятельность группы Renault на ее заводе-изготовителе в Москве приостановлена. Что касается своей доли в АвтоВАЗе, группа Renault оценивает доступные варианты с учетом текущих условий, действуя при этом ответственно по отношению к своим 45 000 сотрудникам в России», — уточнили в компании.

17 марта итальянский производитель шин Pirelli заявил о приостановке инвестиций и ограничении работы предприятий в России.

В компании уточнили, что работа заводов в России будет «постепенно ограничиваться теми видами деятельности, которые необходимы для обеспечения финансирования заработной платы и социальных услуг для сотрудников».

На фоне начала спецоперации на Украине к началу марта в России продолжали работать чуть более половины мощностей по выпуску легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей по сравнению с 2021 годом. При этом за весь прошлый год около 83 процентов продаж в стране пришлось на отечественное производство.