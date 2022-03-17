Производитель шин Pirelli ограничит работу в России

Производитель шин Pirelli ограничит работу заводов и приостановит инвестиции в Россию

Итальянский производитель шин Pirelli заявил о приостановке инвестиций и ограничении работы предприятий в России на фоне событий на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Производитель уточнил, что работа заводов в России будет «постепенно ограничиваться теми видами деятельности, которые необходимы для обеспечения финансирования заработной платы и социальных услуг для сотрудников». Также компания создала кризисный комитет для постоянного мониторинга развития событий на Украине и заявила о подготовке мер, которые могли бы смягчить последствия.

15 марта французский производитель шин Michelin, один из мировых лидеров отрасли, решил приостановить производственную деятельность в России, а также прекратить поставки в страну.

На фоне начала спецоперации на Украине к началу марта в России продолжали работать чуть более половины мощностей по выпуску легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей по сравнению с 2021 годом. При этом за весь прошлый год около 83 процентов продаж в стране пришлось на отечественное производство. Заводы встали из-за того, что из России ушло множество автогигантов — среди них Volkswagen, BMW, Renault, Mercedes, Hyundai, Toyota и «Соллерс Форд».