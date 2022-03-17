Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Производитель шин Pirelli ограничит работу в России

Производитель шин Pirelli ограничит работу заводов и приостановит инвестиции в Россию

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Итальянский производитель шин Pirelli заявил о приостановке инвестиций и ограничении работы предприятий в России на фоне событий на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Производитель уточнил, что работа заводов в России будет «постепенно ограничиваться теми видами деятельности, которые необходимы для обеспечения финансирования заработной платы и социальных услуг для сотрудников». Также компания создала кризисный комитет для постоянного мониторинга развития событий на Украине и заявила о подготовке мер, которые могли бы смягчить последствия.

15 марта французский производитель шин Michelin, один из мировых лидеров отрасли, решил приостановить производственную деятельность в России, а также прекратить поставки в страну.

На фоне начала спецоперации на Украине к началу марта в России продолжали работать чуть более половины мощностей по выпуску легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей по сравнению с 2021 годом. При этом за весь прошлый год около 83 процентов продаж в стране пришлось на отечественное производство. Заводы встали из-за того, что из России ушло множество автогигантов — среди них Volkswagen, BMW, Renault, Mercedes, Hyundai, Toyota и «Соллерс Форд».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В ДНР заявили об уничтожении трех инструкторов из США
Генсек НАТО пообещал продолжить поставки вооружений на Украину
Назван еще один кандидат на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед»
В ООН высказались о расследовании обстрела Донецка «Точкой-У»
Приезжего приговорили к 19 годам за подготовку теракта в Москве
Участие детей в ток-шоу захотели согласовывать с детскими омбудсменами
«Афиша» опровергла закрытие «Пикника» и рассказала о будущем фестиваля
Глава МИД ФРГ заявила об усилении восточного фланга НАТО
В США подтвердили гибель американца на Украине
Производитель шин Pirelli ограничит работу в России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.