Власти России собрались попрощаться с частью иностранных автопроизводителей

Глава Минпромторга заявил, что с частью зарубежных автопроизводителей придется попрощаться

Часть иностранных автопроизводителей собирается возобновить работу в России, однако с некоторыми сотрудничество могут прекратить, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Его слова цитирует ТАСС.

Диалог с основными брендами продолжается, пояснил он, и часть компаний собирается сохранить производство и поставки. «Возможно, с кем-то придется, к сожалению, попрощаться, потому что мы не можем ждать бесконечно», — добавил глава Минпромторга.

К концу текущего месяца или началу следующего удастся «прийти к общему знаменателю» с зарубежными компаниями, и тогда будут формироваться планы дальнейшей работы. Причем речь идет не только об автопроме, но и об иных промышленных предприятиях, где «иностранные владельцы находятся в раздумьях либо уже приняли для себя какие-то решения», уточнил министр.

О прекращении поставок в Россию ранее объявил ряд автомобильных концернов. 10 марта с соответствующим заявлением выступил Stellantis (владеет 14 брендами, среди которых Citroen, Fiat, Opel и Peugeot), при этом уточнив, что расположенный в Калужской области завод работает в штатном режиме. Об ограничениях также сообщали Volvo, General Motors, Jaguar Land Rover, BMW, Ford, Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, Rolls-Royce и Ferrari. Российский «АвтоВАЗ», в свою очередь, испытывает трудности с комплектующими и вынужден отправлять сотрудников в вынужденный отпуск.