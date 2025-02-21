Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:21, 21 февраля 2025Экономика

Путин оценил возможность возвращения в Россию зарубежных компаний

Путин: Возвращение в РФ иностранных брендов нужно проработать тонко и аккуратно
Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Kazakov / Kremlin Pool / Globallookpress.com

Возвращение иностранных брендов в Россию нужно проработать тонко и аккуратно. Так новости о возвращении зарубежных компаний оценил президент Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Во время пленарной сессии Форума будущих технологий Путин предупредил, что необходимо осторожно подойти к вопросу возвращения ряда производителей, чтобы не потерять накопленный за последние годы потенциал.

«Нужно внимательно отнестись к этому, чтобы не утратить приобретенный потенциал», — заявил он.

Также глава государства попросил правительство отрегулировать взаимодействие российских компаний и иностранных конкурентов, чтобы добиться преимущества отечественных производителей в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

«Нам же создали определенные трудности. И мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться», — пояснил он.

Во время инвестиционного форума «Россия зовет!» в декабре прошлого года Путин отметил, что возможное возвращение ушедших компаний будет сложным в связи с высокими темпами импортозамещения в стране. По словам главы государства, многие ниши, освободившиеся на рынке после ухода европейцев, активно занимают в том числе компании из дружественных юрисдикций.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что «с распростертыми объятиями» фирмы, которые покинули российский рынок, никто не ждет. По его словам, ушедшим предприятиям «за все нужно будет платить».

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал о выдерживающем температуру солнца «Орешнике»

      Рэпер P. Diddy обвинил прокуроров в расизме

      В Совфеде оценили шансы принятия в США законопроекта о выходе из ООН

      Названа стоимость самой дешевой квартиры в центре Петербурга

      В России допустили возобновление сотрудничества с Boeing

      На Украине объяснили цель заявлений Трампа о Зеленском

      Алкоголь оказался особенно опасен для двух возрастных групп

      Женщина попросила у врача таблетку с ядом для свекрови

      Путин оценил возможность возвращения в Россию зарубежных компаний

      Раскрыта стоимость СИЗО «Кресты»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше