Путин оценил возможность возвращения в Россию зарубежных компаний

Путин: Возвращение в РФ иностранных брендов нужно проработать тонко и аккуратно

Возвращение иностранных брендов в Россию нужно проработать тонко и аккуратно. Так новости о возвращении зарубежных компаний оценил президент Владимир Путин, его цитирует РИА Новости.

Во время пленарной сессии Форума будущих технологий Путин предупредил, что необходимо осторожно подойти к вопросу возвращения ряда производителей, чтобы не потерять накопленный за последние годы потенциал.

«Нужно внимательно отнестись к этому, чтобы не утратить приобретенный потенциал», — заявил он.

Также глава государства попросил правительство отрегулировать взаимодействие российских компаний и иностранных конкурентов, чтобы добиться преимущества отечественных производителей в рамках Всемирной торговой организации (ВТО).

«Нам же создали определенные трудности. И мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться», — пояснил он.

Во время инвестиционного форума «Россия зовет!» в декабре прошлого года Путин отметил, что возможное возвращение ушедших компаний будет сложным в связи с высокими темпами импортозамещения в стране. По словам главы государства, многие ниши, освободившиеся на рынке после ухода европейцев, активно занимают в том числе компании из дружественных юрисдикций.

Ранее глава Минпромторга РФ Антон Алиханов заявил, что «с распростертыми объятиями» фирмы, которые покинули российский рынок, никто не ждет. По его словам, ушедшим предприятиям «за все нужно будет платить».