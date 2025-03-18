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15:56, 18 марта 2025Экономика

В России поставили условие для возвращения Renault

Мантуров: Renault должна сохранить систему цифрового управления для возвращения
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Piroschka Van de Wouw / Reuters

Для возвращения в состав акционеров российского автомобильного концерна «АвтоВАЗ» французский автогигант Renault должен выполнить два ключевых условия. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров, его слова приводит ТАСС.

Во-первых, руководство Renault должно возобновить стабильные поставки автомобильных комплектующих и запчастей. Во-вторых, компания обязана сохранить систему цифрового управления, уточнил Мантуров. Речь идет о совокупности взаимосвязанных элементов, объединенных платформой, с помощью которых осуществляются организация и реализация деятельности с использованием современных цифровых технологий.

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Только при выполнении вышеуказанных условий, добавил первый вице-премьер, можно будет говорить о полноценном возвращении французской компании в капитал «АвтоВАЗа». Кроме того, в этом вопросе должен учитываться фактор вложения значительных инвестиций в завод со стороны российских властей. «Такая опция изначально в подписанном договоре о выходе была, опцион такой сохраняется», — резюмировал Мантуров.

Renault совместно с японским концерном Nissan владела «АвтоВАЗом» до 2022 года. После начала боевых действий на Украине французская компания решила приостановить свою деятельность в РФ и избавиться от местных активов. Ущерб от прекращения операций в стране концерн оценил в 2,2 миллиарда евро. Более двух третей акций Renault (68 процентов) в итоге достались госпредприятию ФГУП НАМИ. Сделка также предполагала опцию обратного выкупа в течение шести лет. Спустя три года после ухода компании из России ее финансовый директор Тьерри Пьетон назвал возможность возвращения в РФ «очень маловероятной». При этом глава Renault Лука де Мео не исключил подобного сценария, отметив, что при наличии удачной возможности французский концерн попытается «ухватиться за нее».

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