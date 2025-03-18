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16:33, 18 марта 2025Экономика

Путин поручил разработать процедуру согласования возврата компаний в Россию

Путин: Возвращающиеся в РФ зарубежные компании не должны дешево выкупать бизнес
Вячеслав Агапов

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Зарубежные компании, которые возвращаются в Россию, не должны дешево выкупать свой бывший бизнес у местных предприятий. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, его цитирует РБК.

Глава государства поручил правительству разработать процедуру для согласования возвращения фирм, которые ушли с рынка после начала спецоперации на Украине. В частности, те, кто продавал бизнес с дисконтом, не должны получать его обратно по столь же низкой цене.

«Так быть не должно, так не бывает», — подчеркнул Путин.

По словам президента, особых условий для возвращения на местный рынок западного бизнеса создаваться не будет. Он напомнил, что из страны никакие компании не выгонялись, но власти будут исходить из сложившейся на текущий момент ситуации: «Если ниши заняты, то, соответственно, они и заняты», — резюмировал он.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что многим ушедшим с рынка компаниям будет непросто вернуться из-за жестких условий. Единственным оптимальным форматом бизнес-деятельности он назвал кооперацию с российскими фирмами, которые успели занять освободившиеся ниши после массового ухода западных брендов.

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