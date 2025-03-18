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14:53, 18 марта 2025Экономика

Перспективы возвращения американских компаний в Россию оценили

Глава РФПИ Дмитриев: Американским компаниям будет трудно вернуться в Россию
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Американским компаниям будет трудно вернуться на российский рынок, это вряд ли станет массовым явлением из-за жестких условий. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, его слова приводит ТАСС.

Единственным оптимальным форматом бизнес-деятельности для планирующих вернуться американских компаний он назвал кооперацию с российскими фирмами, которые успели занять освободившиеся ниши после массового ухода западных брендов. «Они (американские компании — прим. «Ленты.ру») смогут вернуться только создавая совместные предприятия с российскими компаниями, которые уже показали свою успешность», — резюмировал Дмитриев.

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Ранее глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин призвал российские власти и профильные ведомства осторожно подходить к возвращению западных компаний. В этом вопросе в первую очередь нужно отталкивать от интересов отечественных предприятий и инвесторов, которые вложили большие деньги в развитие собственного производства.

Глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи до этого заявлял о намерении 4-5 компаний из США вернуться на рынок РФ. Он отметил важность отмены запрета на инвестиции для западных фирм. В качестве же первоочередного варианта смягчения санкций Эйджи назвал возобновление поставок запчастей для самолетов и поддержку технического обслуживания действующего российского авиапарка. Эти меры, подчеркнул он, вошли в список рекомендаций для американского правительства.

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