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14:09, 18 марта 2025Экономика

В России призвали осторожно подходить к возвращению западных компаний

Глава ТПП Катырин: Возврат западных компаний не должен идти в ущерб фирмам из РФ
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

Российским властям и профильным ведомствам необходимо осторожно подходить к вопросу возвращения западных компаний, ушедших из страны после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Такое мнение высказал президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин, его слова приводит Ura.ru.

Он подчеркнул, что возвращение западных компаний не должно негативным образом сказываться на российских инвесторах и компаниях, которые вложили большие деньги в развитие собственного производства. Если это условие будет выполняться, фирмам из стран «Большой семерки» (G7) следует разрешить возобновить бизнес-деятельность на территории РФ. В противном случае подобные компании лучше не допускать обратно, так как это приведет к убыткам для отечественных компаний и снижению их конкурентоспособности.

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При принятии решения по той или иной западной компании необходимо ставить во главу угла российские интересы, добавил Катырин. В этом вопросе нужно придерживаться взвешенного подхода, который бы не навредил компаниям из РФ. «Если приход компании не погасит тех, кто серьезные инвестиции сделал, пускай возвращаются», — заключил глава ТПП.

Ранее глава Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи заявил о необходимости смягчения санкций в отношении РФ. В первую очередь, подчеркнул он, нужно ослабить ограничения в авиационной отрасли. Речь идет в том числе о возобновлении поставок запчастей и разрешении на проведение технической поддержки российского авиапарка. Второй блок инициатив, отметил он, предполагает отмену запрета на инвестиции для американских компаний. В настоящее время около 4-5 фирм из США намерены вернуться на российский рынок в обозримой перспективе.

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