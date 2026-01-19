Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:02, 19 января 2026Интернет и СМИ

Девушка переела в парке развлечений и почувствовала «запах смерти»

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Пользовательница Reddit с ником ProductOdd8392 рассказала о том, как оконфузилась во время посещения тематического парка развлечений Universal Studios в США. По словам 19-летней девушки, через несколько часов после еды она почувствовала «запах смерти».

«Я подумала: "Все в порядке, просто надо пукнуть и все будет хорошо". Спойлер: все было не так уж хорошо. Я выпустила отвратительные газы наружу. Сначала я подумала, что это просто мокрый пук. В конце концов, это Орландо, здесь около миллиона градусов жары. Собралась пойти дальше, но поняла, что мои ягодицы мокрые. Я остановилась: "Не может быть, неужели я только что обделалась?!"» — написала автор.

Девушка подбежала к своей матери и попросила ее проверить, не видит ли она каких-нибудь признаков катастрофы на шортах, однако та ничего не обнаружила. Не поверив ей, автор помчалась в общественный туалет.

«Спускаю шорты, и вот оно. Бледная, густая диарея. Пахло смертью, и меня чуть не вырвало. Поэтому я сделала единственное, что мне оставалось, — разрыдалась. Потная и зареванная я сидела на унитазе, пока из моей задницы вытекала жидкая смерть. В итоге моя бабушка, как настоящая героиня, купила мне новые шорты, но в ту ночь я уснула плача», — заключила девушка.

Ранее другая пользовательница Reddit попробовала любимые хлопья из детства и превратилась в «бочку с фекалиями». Она уточнила, что когда-то они считались для ее бедной семьи деликатесом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Изучили ситуацию и помахали рукой местным. Германия спешно вывела своих военных из Гренландии после угроз Трампа

    В России с 1 марта изменятся правила авиаперелетов. Что нужно знать

    Зумеров не мотивируют деньги. Как заставить их работать

    Владельцев собак предупредили об опасностях прогулок зимой

    В iPhone нашли тайную настройку

    В Госдуму внесли законопроект об ужесточении штрафов за слепящие фары

    Россиян предупредили о сильнейших магнитных бурях

    Работу новокузнецкого роддома приостановили после массовой смерти младенцев

    Во Франции сделали неутешительный вывод о своей армии

    В МИД Чехии неожиданно отреагировали на слова президента о самолетах для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok