Девушка переела в парке развлечений и почувствовала «запах смерти»

Пользовательница Reddit с ником ProductOdd8392 рассказала о том, как оконфузилась во время посещения тематического парка развлечений Universal Studios в США. По словам 19-летней девушки, через несколько часов после еды она почувствовала «запах смерти».

«Я подумала: "Все в порядке, просто надо пукнуть и все будет хорошо". Спойлер: все было не так уж хорошо. Я выпустила отвратительные газы наружу. Сначала я подумала, что это просто мокрый пук. В конце концов, это Орландо, здесь около миллиона градусов жары. Собралась пойти дальше, но поняла, что мои ягодицы мокрые. Я остановилась: "Не может быть, неужели я только что обделалась?!"» — написала автор.

Девушка подбежала к своей матери и попросила ее проверить, не видит ли она каких-нибудь признаков катастрофы на шортах, однако та ничего не обнаружила. Не поверив ей, автор помчалась в общественный туалет.

«Спускаю шорты, и вот оно. Бледная, густая диарея. Пахло смертью, и меня чуть не вырвало. Поэтому я сделала единственное, что мне оставалось, — разрыдалась. Потная и зареванная я сидела на унитазе, пока из моей задницы вытекала жидкая смерть. В итоге моя бабушка, как настоящая героиня, купила мне новые шорты, но в ту ночь я уснула плача», — заключила девушка.

