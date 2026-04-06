08:01, 6 апреля 2026

Спасатель признался в изнасиловании знаменитой актрисы

Никита Савин
Кадр: The Victor Young Show / YouTube

В Таиланде спасатель сознался в сексуальных домогательствах к знаменитой телевизионной актрисе Кристин Гуласатри Михальски. Об этом пишет The Thaiger.

31 марта Михальски опубликовала пост в социальной сети, в котором рассказала, что попала в больницу, а перед этим ее подверг сексуальному насилию спасатель, первым прибывший по вызову. По словам 30-летней актрисы, оставшись с ней наедине, охранник задрал ей рубашку, непристойно ощупал ее и снял на мобильный телефон обнаженной. Михальски заявила, что не могла сопротивляться из-за плохого самочувствия, однако находилась в полном сознании.

1 апреля она написала заявление в полицию. На допросе он отрицал вину, но в итоге сознался. Он подтвердил, что ощупал интимные части тела актрисы и сфотографировал ее голой. Снимки были удалены после того, как Михальски рассказала о случившемся в социальных сетях.

Мужчине предъявили обвинение в изнасиловании человека, неспособного оказать сопротивление. Ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере 200 тысяч батов (491 тысяча рублей).

Кристин Гуласатри Михальски — известная актриса и модель. Она, в частности, снималась в криминальной драме «Жара в Паттайе» и популярных в Таиланде сериалах «Назад к тебе» и «Правосудие».

Ранее сообщалось, что в Индии преступники установили скрытую камеру в туалете стадиона в штате Карнатака и тайно сняли известную актрису. После этого они начали шантажировать девушку.

