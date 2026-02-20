Реклама

Из жизни
08:04, 20 февраля 2026

Известную актрису сняли на скрытую камеру в туалете и начали шантажировать

В Индии известную актрису тайно сняли в туалете и начали шантажировать
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: DVKi / Shutterstock / Fotodom

В Индии неизвестные установили скрытую камеру в туалете стадиона в штате Карнатака и тайно сняли известную актрису. Об этом сообщает телеканал Times Now.

Актриса, имя которой не разглашается, обратилась в полицию после того, как ее начали шантажировать. Девушка рассказала, что неизвестный прислал ей ролик личным сообщение в социальной сети и пригрозил распространить его, если она не заплатит. Актриса уточнила, что видео было снято в туалете на крикетном стадионе в Бангалоре. Там девушка принимала участие в турнире знаменитостей в начале февраля.

Хотя имя актрисы неизвестно, власти отметили что она снимается в фильмах и телешоу на языке каннада, который является официальным в штате Карнатака, где проходил благотворительный турнир. В данный момент полиция пытается установить личность преступника.

Ранее в США арестовали извращенца, который выманил из дома 17-летнюю девушку и установил в ее спальне скрытую камеру. Преступник более 10 лет жил с матерью пострадавшей.

