05:00, 19 февраля 2026Из жизни

Извращенец установил скрытую камеру в спальне 17-летней дочери бывшей возлюбленной

В США извращенец установил скрытую камеру в спальне 17-летней дочери бывшей
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: VL Studio / Shutterstock / Fotodom

В США арестовали извращенца, который выманил из дома 17-летнюю девушку и установил в ее спальне скрытую камеру. Об этом сообщает KTVX.

Под следствием оказался 42-летний Эрик Стивен Ванхорссен из города Игл-Маунтин. Американец больше 10 лет жил в доме своей возлюбленной, но недавно они разошлись, и его больше не пускали туда. Рано утром 8 февраля Ванхорссен позвонил дочери своей бывшей сожительницы, попросил купить несколько энергетических напитков и завезти ему. Девушка согласилась, однако когда привезла энергетики, дома мужчины не оказалось.

Когда она вместе с подругой вернулась к себе домой, то сразу заметила, что некоторые вещи лежат не на своих местах, а в здании на некоторое время выключалось электричество. Войдя в спальню, юная американка обнаружила, что зарядка от телефона в розетке заменена на USB-устройство. В нем был порт для карты памяти и скрытая камера. Она сразу же рассказала об этом матери, а та обратилась в полицию.

Правоохранители осмотрели дом и обнаружили, что подвальное окно было взломано. Ванхорссена задержали вечером того же дня за вождение в нетрезвом виде. В его машине нашли несколько миниатюрных камер и бинокль. После проверки видеорегистратора выяснилось, что мужчина останавливался у дома бывшей возлюбленной утром и входил внутрь. На допросе он признался в установке камеры.

Мужчину обвинили в вуайеризме, незаконном проникновении в чужое жилье и краже со взломом.

Ранее сообщалось, что в США полицейский из штата Миссури три месяца устраивал проверки десяткам женщин и крал с их телефонов интимные фото и видео. От его действий пострадали как минимум 20 женщин.

