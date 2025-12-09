Полицейский устраивал проверки десяткам женщин и крал их интимные фото и видео

В США патрульный останавливал машины женщин и крал у них личные фото и видео

В США патрульный полицейский из штата Миссури три месяца устраивал проверки десяткам женщин и крал с их телефонов интимные фото и видео. Об этом сообщает USA Today.

Следствие установило, что 30-летний Джулиан Апалка из города Флориссант совершал преступления с февраля по май 2024 года. Сотрудник полиции останавливал автомобили, которыми управляли женщины, требовал их мобильные телефоны якобы для проверки страховки, относил в свою машину и искал в них в поисках откровенных фото и видео. Затем он переснимал их на камеру своего телефона или пересылал себе.

От его действий пострадали 20 женщин. При этом Апалка не имел права проверять личные мобильные телефоны пострадавших без ордера. Расследование началось после того, как одна из женщин обнаружила, что кто-то отправил сообщения с ее смартфона на неизвестный номер, а затем удалил их из памяти. В итоге к расследованию подключились агенты ФБР, которые и раскрыли деятельность Апалки, проверив память его телефона и облачное хранилище.

Патрульный уволился сразу же после того, как узнал о расследовании летом 2024-го. Обвинения ему предъявили в ноябре того же года. 2 декабря Апалка признал себя виновным.

Ранее сообщалось, что в японской префектуре Фукусима сотрудники полиции поймали коллегу, который снял видео под юбкой у школьницы при помощи скрытой камеры. Мужчина спрятал шпионское устройство в носу кроссовки.