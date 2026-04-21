Трамп назвал лучший подход к Ирану

Трамп заявил, что ожидает дальнейших бомбардировок Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает продолжения бомбардировок Ирана. Об этом американский лидер заявил в интервью CNBC.

«Я рассчитываю на бомбардировки, потому что, на мой взгляд, с таким настроем лучше входить [в переговорный процесс с Ираном]. Но мы готовы. Я имею в виду, что военные рвутся в бой. Они просто невероятны», — отметил глава Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что не хочет продлевать перемирие с Ираном. Глава государства выразил уверенность, что США в конечном счете заключат сделку с Ираном, поскольку, по его мнению, у Тегерана «нет выбора».

26 марта президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий. По словам российского лидера, вовлеченные в конфликт стороны сами «не могут ничего спрогнозировать, а для нас это еще сложнее».