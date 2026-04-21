Трамп высказался о следующем шаге в конфликте с Ираном

Трамп заявил о нежелании продлевать перемирие с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет продлевать перемирие с Ираном. Об этом он рассказал в интервью CNBC.

«Нет, я не хочу этого делать. У нас не так много времени», — ответил глава государства на соответствующий вопрос.

Также Трамп выразил уверенность, что Вашингтон в конечном счете заключит сделку с Тегераном. По его мнению, у Ирана «нет выбора», поскольку США «уничтожили иранские флот и Военно-воздушные силы (ВВС), а также лидеров Исламской Республики».

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщило, что Иран подготовил «новые сюрпризы» для США и Израиля в случае возобновления боевых действий после окончания режима прекращения огня.

21 марта президент России Владимир Путин пожелал Ирану достойно преодолеть суровые испытания.