15:47, 21 апреля 2026

Трамп высказался о следующем шаге в конфликте с Ираном

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не хочет продлевать перемирие с Ираном. Об этом он рассказал в интервью CNBC.

«Нет, я не хочу этого делать. У нас не так много времени», — ответил глава государства на соответствующий вопрос.

Также Трамп выразил уверенность, что Вашингтон в конечном счете заключит сделку с Тегераном. По его мнению, у Ирана «нет выбора», поскольку США «уничтожили иранские флот и Военно-воздушные силы (ВВС), а также лидеров Исламской Республики».

Ранее агентство Tasnim со ссылкой на источники сообщило, что Иран подготовил «новые сюрпризы» для США и Израиля в случае возобновления боевых действий после окончания режима прекращения огня.

21 марта президент России Владимир Путин пожелал Ирану достойно преодолеть суровые испытания.

    Последние новости

    Каллас раскрыла планы ЕС по Украине после смены власти в Венгрии

    Стало известно о боестолкновении над Крымом и российским приграничьем

    Живущую в США блогершу из России напугали бездомный и его голая спутница

    Дзагоев назвал необходимый для возвращения российского футбола на прежний уровень срок

    Грудь Анастасии Ивлеевой на видео в купальнике оценили фразой «поплавки огонь»

    Windows пообещали ускорить

    Появились подробности о боях с ВСУ близ российской границы

    Стилист Зендеи пожаловался на роскошное место в самолете и прослыл в сети избалованным

    Россиянин получил девять лет колонии после ссоры с братом

    В российском регионе запретили мигрантам работать в некоторых сферах

    Все новости
