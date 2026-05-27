05:41, 27 мая 2026Мир

Небензя указал на близость глобальной катастрофы

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Сейчас мир находится как никогда близко к глобальной катастрофе. На это указал постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, комментируя повсеместные нарушения Устава Всемирной организации. Его слова приводит РИА Новости.

«Сегодня мы подошли к глобальной катастрофе ближе, чем когда-либо, наблюдая за тем, как не только повсеместно нарушается Устав ООН, но и ставится под сомнение его ценность и обязательность соблюдения», — сказал дипломат.

Он добавил, что этот документ группа стран, в основном западных, пытается заменить на порядок, основанный на ими же изобретенных правилах, которые они выдают за универсальные. Небензя подчеркнул, что пренебрежение к Уставу ООН достигло своего пика.

Ранее Небензя назвал реакцию Запада на трагедию в Старобельске моральным крахом.

