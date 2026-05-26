Медведев назвал себя сильным игроком после вылета от 97-й ракетки мира на «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев: Я еще не потерял умение выступать на Шлемах

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о поражении от австралийца Адаму Уолтона в первом круге «Ролан Гаррос»-2026. Об этом сообщается на сайте турнира.

Россиянин отметил, что считает себя сильным игроком. «Я еще не потерял умение хорошо выступать на Шлемах. И это может вернуться ко мне в любой момент, хоть на Уимблдоне», — заявил Медведев.

Ранее поражение Медведева прокомментировал бывший российский теннисист Евгений Кафельников. По словам экс-игрока, такой результат его не удивил.

Медведев в первом круге «Ролан Гаррос» проиграл Уолтону, который является 97-й ракеткой мира. Встреча продолжалась 3 часа 23 минуты и завершилась поражением россиянина со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.