06:30, 27 мая 2026

Медведев назвал себя сильным игроком после вылета от 97-й ракетки мира на «Ролан Гаррос»

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Susan Mullane-Imagn Images / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев высказался о поражении от австралийца Адаму Уолтона в первом круге «Ролан Гаррос»-2026. Об этом сообщается на сайте турнира.

Россиянин отметил, что считает себя сильным игроком. «Я еще не потерял умение хорошо выступать на Шлемах. И это может вернуться ко мне в любой момент, хоть на Уимблдоне», — заявил Медведев.

Ранее поражение Медведева прокомментировал бывший российский теннисист Евгений Кафельников. По словам экс-игрока, такой результат его не удивил.

Медведев в первом круге «Ролан Гаррос» проиграл Уолтону, который является 97-й ракеткой мира. Встреча продолжалась 3 часа 23 минуты и завершилась поражением россиянина со счетом 2:6, 6:1, 1:6, 6:1, 4:6.

