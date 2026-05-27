Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:30, 27 мая 2026Путешествия

Тревел-блогер описал жизнь немца в России фразой «впервые ему никто не указывает»

Алина Черненко

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Тревел-блогер Алексей Жирухин пообщался со знакомым немцем, который после 40 лет жизни в Германии продал дачу под Мюнхеном и переехал в Россию. Его историей соотечественник поделился в личном блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен».

«Алекс сейчас живет под Москвой. Купил участок с банькой и старой яблоней. Говорит, впервые за сорок лет ему никто не указывает, где сажать петрушку», — такими фразами описал жизнь иностранца россиянин.

Материалы по теме:
«Для нас, русских, это культурный шок» История россиянки, уехавшей в Германию. Почему ей понравилось там, несмотря на яркие минусы?
«Для нас, русских, это культурный шок»История россиянки, уехавшей в Германию. Почему ей понравилось там, несмотря на яркие минусы?
8 апреля 2025
«Заваливают в сауну и в чем мать родила расползаются по полкам». Какие привычки немцев шокируют россиян?
«Заваливают в сауну и в чем мать родила расползаются по полкам». Какие привычки немцев шокируют россиян?
25 апреля 2026

Он пояснил, что Алекс устал от многочисленных запретов и ограничений в Германии. Так, местные чиновники не разрешили ему спилить дерево, которое росло на его участке и мешало грядкам, так как оно «формирует эстетический облик поселка». Кроме того, немец пожаловался, что любая заметная постройка во дворе требует проекта от сертифицированного архитектора, услуги которого стоят от тысячи евро.

«Есть еще план застройки района. Он прописывает высоту забора, угол ската крыши, иногда даже ее цвет. Хочешь крышу красную, а в районе принято коричневую? Не получишь разрешение», — удивился Жирухин.

Блогер добавил, что в России, в отличие от Германии, люди могут на своих участках строить бани, сажать деревья и не нарываются на штрафы за нестандартный цвет кровли. «Когда порядок начинает диктовать тебе, на какое дерево смотреть из окна собственного дома, это уже не комфорт. Это клетка с белым забором», — заключил он.

Ранее другой российский тревел-блогер побывал в Германии и назвал главные отличия местных деревень от отечественных. В частности, он обратил внимание на развитую систему общественного транспорта в этой стране Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин написал статью в преддверии государственного визита в Казахстан. О чем сказал российский президент?

    В ЕС дали Зеленскому совет насчет Одессы

    В схеме с обманом российских пенсионеров появились «контролеры»

    Последствия сближения Армении с Европой оценили

    Украинские заградотряды убили своих сослуживцев под Харьковом

    Власти сообщили о пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Таганрогу

    Выявлен скрытый триггер диабета и жировой болезни печени

    Тревел-блогер описал жизнь немца в России фразой «впервые ему никто не указывает»

    Россиянам дали советы по выбору вкусной черешни

    Механик раскрыл неочевидные способы мести хамящим клиентам автосервиса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok