Тревел-блогер описал жизнь немца в России фразой «впервые ему никто не указывает»

Тревел-блогер Алексей Жирухин пообщался со знакомым немцем, который после 40 лет жизни в Германии продал дачу под Мюнхеном и переехал в Россию. Его историей соотечественник поделился в личном блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен».

«Алекс сейчас живет под Москвой. Купил участок с банькой и старой яблоней. Говорит, впервые за сорок лет ему никто не указывает, где сажать петрушку», — такими фразами описал жизнь иностранца россиянин.

Он пояснил, что Алекс устал от многочисленных запретов и ограничений в Германии. Так, местные чиновники не разрешили ему спилить дерево, которое росло на его участке и мешало грядкам, так как оно «формирует эстетический облик поселка». Кроме того, немец пожаловался, что любая заметная постройка во дворе требует проекта от сертифицированного архитектора, услуги которого стоят от тысячи евро.

«Есть еще план застройки района. Он прописывает высоту забора, угол ската крыши, иногда даже ее цвет. Хочешь крышу красную, а в районе принято коричневую? Не получишь разрешение», — удивился Жирухин.

Блогер добавил, что в России, в отличие от Германии, люди могут на своих участках строить бани, сажать деревья и не нарываются на штрафы за нестандартный цвет кровли. «Когда порядок начинает диктовать тебе, на какое дерево смотреть из окна собственного дома, это уже не комфорт. Это клетка с белым забором», — заключил он.

