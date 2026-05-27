WSJ: Европейская разведка не нашла признаков подготовки России к нападению на ЕС

Политики в Европейском союзе (ЕС) говорят, что украинский конфликт может распространиться на территорию балтийских стран, шведские или датские острова в Балтийском море или территории альянса в Арктике, однако европейская разведка не нашла реальных признаков подготовки России к такому сценарию. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников, представителей разведки и военных ведомств ряда европейских стран.

«За последние 24 месяца ситуация с безопасностью в Европе ухудшилась, и мы видим, что Россия все чаще идет на оперативные риски в своих гибридных операциях, в том числе и с применением кинетических элементов. Мы осознаем необходимость сосредоточиться на укреплении нашей способности сдерживать и защищаться от России», — заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Несмотря на подобные заявления, представители европейских разведывательных и военных ведомств заявляют, что «нет никаких признаков того, что Россия действительно перебрасывает войска или технику для организации в ближайшем будущем нападения на страны Балтии или другие территории за пределами Украины».

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал беспочвенными заявления западных политиков о «российской угрозе». По его словам, они продолжают говорить о якобы угрозе со стороны России, несмотря на отсутствие рациональных оснований.