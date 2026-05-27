Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:29, 27 мая 2026Мир

Европейская разведка раскрыла противоречие в словах политиков о России

WSJ: Европейская разведка не нашла признаков подготовки России к нападению на ЕС
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Global Look Press

Политики в Европейском союзе (ЕС) говорят, что украинский конфликт может распространиться на территорию балтийских стран, шведские или датские острова в Балтийском море или территории альянса в Арктике, однако европейская разведка не нашла реальных признаков подготовки России к такому сценарию. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновников, представителей разведки и военных ведомств ряда европейских стран.

«За последние 24 месяца ситуация с безопасностью в Европе ухудшилась, и мы видим, что Россия все чаще идет на оперативные риски в своих гибридных операциях, в том числе и с применением кинетических элементов. Мы осознаем необходимость сосредоточиться на укреплении нашей способности сдерживать и защищаться от России», — заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Несмотря на подобные заявления, представители европейских разведывательных и военных ведомств заявляют, что «нет никаких признаков того, что Россия действительно перебрасывает войска или технику для организации в ближайшем будущем нападения на страны Балтии или другие территории за пределами Украины».

Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор назвал беспочвенными заявления западных политиков о «российской угрозе». По его словам, они продолжают говорить о якобы угрозе со стороны России, несмотря на отсутствие рациональных оснований.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Объявлено о масштабных разрушениях в Севастополе после удара ракет Storm Shadow

    Ведущий возмутился неуместной шуткой коллеги в прямом эфире и призвал ее остановиться

    Мужчина съел глаз брата и поджег домашнюю кошку

    Модель с черной монобровью показала обнаженное тело в честь дня рождения

    На Android-смартфонах срочно призвали включить одну функцию

    Россиянин описал отель Турции за 1,5 миллиарда долларов фразой «я ожидал большего»

    Раскрыта реакция стран Ближнего Востока на требование Трампа

    Раскрыты важные детали переговоров Ирана и США

    Последствия после удара ракет Storm Shadow по Севастополю попали на видео

    В России сделали заявление о призыве вывести войска из Приднестровья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok