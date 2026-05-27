Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:05, 27 мая 2026Интернет и СМИ

Ведущий возмутился неуместной шуткой коллеги в прямом эфире и призвал ее остановиться

Ведущий шоу «Этим утром» Дойл возмутился шуткой коллеги Уэлби про собак
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: This Morning / ITV

Ведущий британского шоу «Этим утром» (This Morning) на канале ITV Крейг Дойл возмутился фразой коллеги Шан Уэлби про собак и призвал ее остановиться. На инцидент, произошедший в прямом эфире, обратило внимание издание Daily Mail.

В выпуске Уэлби поблагодарила зрителей за то, что они прислали в редакцию программы фотографии своих домашних животных в жаркую погоду. После этого ведущая пошутила над тем, что английское слово heat, обозначающее жару, приобретает другое значение при изменении предлога: in the heat — в жару, а on the heat — в период течки. «Вчера нас завалили снимками собак во время жары... Не собак в период течки, а во время жары», — сказала она.

Дойл счел ее слова неуместными. «Ты хоть иногда слышишь, что говоришь?» — спросил он у Уэлби. В ответ ведущая в шутку предложила зрителям отправлять фото собак с течкой эксперту шоу, ветеринару Скотту Миллеру. «Прекрати!» — взмолился ее коллега. После этого они продолжили вести передачу.

Ранее сообщалось, что ведущая шоу «Доброе утро, Британия» (Good Morning Britain) на канале ITV Сюзанна Рид в прямом эфире вылила себе на голову смузи. Она довела присутствующих в студии до истерики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ нанесли ракетный удар по Севастополю и Таганрогу. Повреждена городская инфраструктура, есть раненые

    Бывший журналист «Ленты.ру» умер в Подмосковье

    Пристрастие к кофе назвали маркером проблем со здоровьем

    В РСА захотели отменить лимиты выплат по ОСАГО

    Захарова сделала заявление об отказавшихся ехать в Старобельск журналистах

    США составили новый список целей в Иране

    Назван фаворит финала Лиги Конференций

    Армения получила от соседа новые системы ПВО

    Китай нарастил поставки одного вида техники в Россию до максимума

    Ведущий возмутился неуместной шуткой коллеги в прямом эфире и призвал ее остановиться

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok