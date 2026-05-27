Ведущий возмутился неуместной шуткой коллеги в прямом эфире и призвал ее остановиться

Ведущий шоу «Этим утром» Дойл возмутился шуткой коллеги Уэлби про собак

Ведущий британского шоу «Этим утром» (This Morning) на канале ITV Крейг Дойл возмутился фразой коллеги Шан Уэлби про собак и призвал ее остановиться. На инцидент, произошедший в прямом эфире, обратило внимание издание Daily Mail.

В выпуске Уэлби поблагодарила зрителей за то, что они прислали в редакцию программы фотографии своих домашних животных в жаркую погоду. После этого ведущая пошутила над тем, что английское слово heat, обозначающее жару, приобретает другое значение при изменении предлога: in the heat — в жару, а on the heat — в период течки. «Вчера нас завалили снимками собак во время жары... Не собак в период течки, а во время жары», — сказала она.

Дойл счел ее слова неуместными. «Ты хоть иногда слышишь, что говоришь?» — спросил он у Уэлби. В ответ ведущая в шутку предложила зрителям отправлять фото собак с течкой эксперту шоу, ветеринару Скотту Миллеру. «Прекрати!» — взмолился ее коллега. После этого они продолжили вести передачу.

