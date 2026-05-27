Пристрастие к кофе назвали маркером проблем со здоровьем

Диетолог Бласкес назвала пристрастие к кофе маркером хронической усталости

Пристрастие к кофе может являться маркером проблем со здоровьем, утверждает диетолог Элиза Бласкес. Об этом она рассказала изданию Hola.

По словам Бласкес, если человек выпивает более одной чашки кофе в день, то это может говорить о хронической усталости организма. Среди ее причин доктор назвала дефицит сна, неправильное питание, стресс, чрезмерную умственную нагрузку, дисбаланс кортизола, дефицит витаминов и минералов, а также нарушение обмена веществ.

Специалистка добавила, что кофе действительно временно приводит человека в тонус, но не устраняет перечисленные проблемы. Более того, многие люди попадают из-за напитка в замкнутый круг, из которого потом трудно выбраться. Так, они пьют много кофе, который ухудшает сон, а дефицит ночного отдыха приводит к усилению дневной усталости, поэтому возникает потребность в еще большей стимуляции, предупредила Бласкес.

