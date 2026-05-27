Митрополит Иларион рассказал об условиях содержания в чешском изоляторе

Митрополит Иларион заявил, что в Чехии его держали в холодном изоляторе без еды. Об условиях содержания в чешском изоляторе говорится в сообщении в Telegram-канале священнослужителя.

«Было очень холодно в первом изоляторе. Постоянно приходилось двигаться, чтобы не замерзнуть. Это ухудшалось еще и из-за отсутствия питания. Не было никаких звуков, книг, бумаги, ручки. Подушек тоже не было – плоские нары. Спать получалось только урывками», — рассказал он.

В заявлении Telegram-канала говорится, что редакция готовит отдельный подробный материал о том, как проходили первые часы после задержания, который позволит восстановить всю картину произошедшего.

Ранее Митрополиту Илариону и сопровождающему его водителю не предъявили обвинений и отпустили из изолятора без дополнительных ограничений, без залога, подписки или запрета на выезд.

24 мая чешская полиция остановила автомобиль, в котором находился митрополит. По его словам, сотрудники правопорядка не предъявили четких обоснований для остановки транспортного средства и сразу начали досмотр.