Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:29, 27 мая 2026Мир

Митрополит Иларион рассказал об условиях содержания в чешском изоляторе

Митрополит Иларион заявил, что в Чехии его держали в холодном изоляторе без еды
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Митрополит Иларион заявил, что в Чехии его держали в холодном изоляторе без еды. Об условиях содержания в чешском изоляторе говорится в сообщении в Telegram-канале священнослужителя.

«Было очень холодно в первом изоляторе. Постоянно приходилось двигаться, чтобы не замерзнуть. Это ухудшалось еще и из-за отсутствия питания. Не было никаких звуков, книг, бумаги, ручки. Подушек тоже не было – плоские нары. Спать получалось только урывками», — рассказал он.

В заявлении Telegram-канала говорится, что редакция готовит отдельный подробный материал о том, как проходили первые часы после задержания, который позволит восстановить всю картину произошедшего.

Ранее Митрополиту Илариону и сопровождающему его водителю не предъявили обвинений и отпустили из изолятора без дополнительных ограничений, без залога, подписки или запрета на выезд.

24 мая чешская полиция остановила автомобиль, в котором находился митрополит. По его словам, сотрудники правопорядка не предъявили четких обоснований для остановки транспортного средства и сразу начали досмотр.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Финляндия выступила с требованием к Украине

    В Новосибирском зоопарке начался беби-бум

    Грушинский фестиваль отменили по соображениям безопасности

    Москвич издевался над двумя маленькими детьми и получил приговор

    Совет мира Трампа остался без денег

    Силуанов заявил о небесконечности российских резервов

    Врач посоветовал бить тревогу при появлении одного симптома в туалете

    Митрополит Иларион рассказал об условиях содержания в чешском изоляторе

    Силуанов заявил о резком росте налоговых поступлений в бюджет

    Марину Хлебникову застали в очереди в тубдиспансер

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok