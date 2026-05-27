Захарова сделала заявление об отказавшихся ехать в Старобельск журналистах

Захарова: Японских журналистов высмеяли за причины отказа ехать в Старобельск

Японских журналистов загнали в угол в их вранье о причинах отказа ехать в Старобельск. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат рассказала, во время пресс-подхода на Международном форуме по безопасности японский журналист заявил, что не поехал в Старобельск не из-за запрета, а потому что ему «не хватило времени на подготовку», что вызвало смех у собравшихся.

«Их загнали в угол с их враньем, и они посчитали, что единственной возможностью почему-то для них является продолжение этого вранья», — сказала она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, у представителя японских СМИ было задание — специально выйти и произнести это заявление перед камерами. При этом, отметила дипломат, Москва дала возможность всем аккредитованным зарубежным журналистам посетить Старобельск.

Ранее Захарова отчитала японских журналистов за отказ посетить место теракта в Старобельске, куда были приглашены зарубежные СМИ. Она назвала эту ситуацию стыдной и позорной.