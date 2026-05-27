10:23, 27 мая 2026

Смартфоны Samsung резко подорожают

TechManiacs: Samsung с июня поднимет цены на смартфоны в Европе на 100 евро
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Loren Elliott / Reuters

Корпорация Samsung уже в июне резко поднимет цены на свои смартфоны. Об этом сообщает издание TechManiacs.

Инсайдеры выяснили, что корейская компания запланировала увеличение цен на свои смартфоны в Греции. Цены на устройства пересмотрят уже в начале июня. Авторы полагают, что фирма не остановится на греческом рынке — скорее всего, девайсы подорожают в европейском и американском регионах.

В материале говорится, что Samsung пересмотрит цены на все смартфоны серий Galaxy S, а также аппараты Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7 и Galaxy FE. Аппараты подорожают минимум на 100 евро, или около 8 тысяч рублей. Продвинутые версии флагманов — например, имеющие большой запас памяти — станут еще дороже. Уточняется, что Samsung собралась пересмотреть цены из-за продолжающегося роста стоимости компонентов — главным образом, оперативной памяти.

Отмечается, что 22 июля IT-гигант должен провести презентацию Unpacked, на которой покажет новые флагманы. «Не удивляйтесь, если эти устройства также будут дороже предыдущих», — подытожили журналисты.

Ранее специалисты издания BGR заявили, что современные недорогие смартфоны во многом не уступают флагманам. По их словам, для базовых задач — звонки, мессенджеры, интернет, фотографии — подойдет любой аппарат.

