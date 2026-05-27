10:22, 27 мая 2026

Европу обвинили в безответственности в связи с предупреждением России

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Европейские страны не осознают серьезность предупреждения министерства иностранных дел России о необходимости эвакуировать зарубежных дипломатов из Киева. Об этом заявил ирландский аналитик и экономист Филип Пилкингтон на своей странице в социальной сети X.

«Россияне ясно дают понять, что готовятся к эскалации после недавних событий. Европейцы не понимают, как происходит эскалация, и продолжают вести себя так, будто война — это повод для игры на публику», — написал он.

По словам аналитика, у европейских стран нет ответственных за ситуацию людей, при том, что она может стремительно стать хуже.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер заявила, что Европейский союз (ЕС) отказался эвакуировать своих дипломатов из Киева. Она также отметила, что Евросоюз намерен нарастить военную поддержку Украины.

