Армения получила от соседа новые системы ПВО

09:12, 27 мая 2026

Армения получила от Ирана новые системы ПВО AD-08 Majid
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Noel Celis / Reuters

Армения получила от Ирана новые системы противовоздушной обороны (ПВО) AD-08 Majid, став ее первым известным иностранным оператором. Об этом пишет издание Clash Report в своем Telegram-канале.

Сообщается, что системы были замечены во время репетиции военного парада в Ереване 25 мая. «Армения стала первым известным иностранным оператором иранской системы ПВО ближнего действия AD-08 Majid», — сообщили журналисты.

Уточняется, что системы Ереван приобрел в рамках «секретной сделки» по вооружению между Ираном и Арменией, подписанной в июле 2024 года. По словам журналистов, сумма полученного составляет около 500 миллионов долларов.

Ранее в ереванском аэропорту Звартноц глава МИД Армении Арарат Мирзоян и госсекретарь США Марко Рубио подписали Хартию всеобъемлющего стратегического партнерства. Согласно тексту докумена, Ереван и Вашингтон намерены укреплять свое сотрудничество в области обороны, которое не ограничивается продажей армянской стороне продукции и вспомогательного оборудования оборонного назначения со стороны американцев.

