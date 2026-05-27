Европейцы — чемпионы мира по умению уклоняться от игры. Таким образом бывший министр иностранных дел и вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль высказался о предложении президента России Владимира Путина европейцам договориться о прекращении конфликта на Украине путем переговоров, сообщает Tagesspeigel.

«Европейцы — чемпионы мира по умению уклоняться от игры. Мы годами жалуемся, что американцы ведут переговоры без нас. Теперь, когда на столе лежит предложение о переговорах, Европа должна воспользоваться этой возможностью», — сказал он.

Хотя Габриэль признал, что сомневается в серьезности предложения России, риска нет и попытка переговоров, по его словам, не повредила бы, при условии, что позиция Европы будет единой и скоординированной с Украиной.

Политик также косвенно предложил себя в качестве потенциального посредника, подчеркнув, что «каждый должен это делать, когда у него есть такая возможность».

Как отмечает издание, такую позицию Габриэля можно истолковать как критику в адрес бывшего немецкого канцлера Ангелы Меркель, которая недавно заявила, что не готова выступать в качестве посредника, или как поддержку экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, с которым, по словам Габриэля, он «конечно же» все еще поддерживает контакт.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что готов стать представителем от Европы на мирных переговорах с Россией. Он отметил, что на такую просьбу нельзя ответить отрицательно.