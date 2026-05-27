08:30, 27 мая 2026Россия

Россиянка не выжила во время операции по подшиванию матки в элитной клинике

Майя Назарова

Фото: Global Look Press

Женщина не выжила во время операции по подшиванию матки в элитной клинике «Медлайн» в Благовещенске Амурской области. Об этом стало известно Telegram-каналу Shot.

По данным издания, 41-летняя россиянка обратилась в медицинское учреждение из-за опущения и выпадения матки. Пациентка прошла обследование, сдала все анализы и после консультации с врачами отправилась на плановую операцию, которая обычно занимает не более получаса.

Жительнице Благовещенска ввели наркоз, однако после процедуры женщина уже не проснулась. За услугу горожанка отдала свыше 80 тысяч рублей.

Семья пациентки забила тревогу, когда она не вышла на связь. Представители «Медлайна» сначала уверяли, что с женщиной все в порядке и она просто долго отходит от наркоза. Спустя время родственникам объявили о ее кончине.

Клинику называют одной из самых дорогих в Благовещенске. Тем не менее горожане не раз жаловались на хамство и некомпетентность со стороны персонала «Медлайна». По факту случившегося с пациенткой было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что жительница Махачкалы решила исправить нос и не выжила во время операции.

