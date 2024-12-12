23-летняя россиянка решила исправить нос и не выжила во время операции

Mash: жительница Махачкалы решила исправить нос и не выжила во время операции

Жительница Махачкалы решила исправить носовую перегородку и не выжила во время операции. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.

По сведениям издания, 23-летняя россиянка обратилась за услугой в частную клинику. В назначенный день она пришла к лор-хирургу, врач ввел анестезию. Внезапно у пациентки упали пульс и давление. Реанимировать девушку не удалось.

Ее отец, медик с 30-летним стажем, написал заявление в полицию. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

До этого сообщалось, что городской суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца лжехирурга, которая делала нелегальные операции на дому и в медицинском центре.

У россиянки не было должного образования. Тем не менее это не помешало ей сделать операцию девушке на лице у себя в квартире, расположенной по улице Люблинской. Кроме того, «доктор» провела пластическую операцию в медцентре на Каширском шоссе.