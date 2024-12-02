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16:21, 2 декабря 2024Силовые структуры

Притворявшаяся хирургом россиянка делала нелегальные операции на дому и попала в СИЗО

Суд в Москве арестовал на 2 месяца лжехирурга за нелегальные операции на дому
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Московский городской суд отправил в СИЗО на два месяца лжехирурга, которая делала нелегальные операции на дому и в медицинском центре. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, у арестованной не было образования хирурга, тем не менее к ней обращались пациенты, которым она проводила операции. В частности, 6 июля «хирург» сделала девушке операцию на лице у себя в квартире, расположенной по улице Люблинской, а позже провела пластическую операцию в медцентре на Каширском шоссе.

Обе пациентки пострадали. Одна из них утратила подвижность век, а другая оказалась в реанимации.

Во время обысков силовики нашли у лжехирурга незарегистрированные медицинские препараты и телефон, на который она снимала проведенные операции. Других пострадавших от ее действий ищут.

Ранее в Петербурге 44-летняя женщина не выжила после пластической операции. Следователи возбудили уголовное дело.

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