Притворявшаяся хирургом россиянка делала нелегальные операции на дому и попала в СИЗО

Московский городской суд отправил в СИЗО на два месяца лжехирурга, которая делала нелегальные операции на дому и в медицинском центре. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, у арестованной не было образования хирурга, тем не менее к ней обращались пациенты, которым она проводила операции. В частности, 6 июля «хирург» сделала девушке операцию на лице у себя в квартире, расположенной по улице Люблинской, а позже провела пластическую операцию в медцентре на Каширском шоссе.
Обе пациентки пострадали. Одна из них утратила подвижность век, а другая оказалась в реанимации.
Во время обысков силовики нашли у лжехирурга незарегистрированные медицинские препараты и телефон, на который она снимала проведенные операции. Других пострадавших от ее действий ищут.
Ранее в Петербурге 44-летняя женщина не выжила после пластической операции. Следователи возбудили уголовное дело.