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12:19, 2 ноября 2024Силовые структуры

Россиянка не выжила после пластической операции

В Петербурге следователи возбудили дело о смерти пациентки после липосакции
Варвара Митина (редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело по факту смерти 44-летней местной жительницы после пластической операции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Дело возбудили по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

30 октября пострадавшая сдала анализы перед операцией, которые не продемонстрировали никаких противопоказаний. 31 октября у женщины прошла сама операция, а 1 ноября она почувствовала себя плохо, потеряла сознание. Врачи попытались ее реанимировать, но не смогли.

По данным «Фонтанки», женщина делала операцию по удалению жира на животе.

Ранее пластический хирург клиники «Форма» Сергей Бурдин рассказал, что нужно делать, если пластическая операция не принесла желаемого эффекта.

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