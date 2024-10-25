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10:27, 25 октября 2024Забота о себе

Хирург назвал порядок действий после неудачной пластической операции

Врач Будин: реабилитация после пластической операции занимает несколько месяцев

Фото: Olga Kononenko / Unsplash

Пластический хирург клиники «Форма» Сергей Будин рассказал, что нужно делать, если пластическая операция не принесла желаемого эффекта. Порядок действий после неудачной пластики он назвал в беседе с «Лентой.ру».

По словам Будина, прежде чем делать выводы об операции, нужно подождать несколько месяцев: именно столько занимает реабилитационный период. Если результаты все еще не устраивают, или если во время реабилитации возникли осложнения, врач призвал поговорить с близкими или с психологом, чтобы не переживать проблему в одиночестве. Кроме того, необходимо поговорить с доктором, который делал операцию.

Честный, спокойный и открытый разговор в большинстве случаев позволяет пациенту успокоиться, а врачу — признать ошибку или объяснить причину произошедшего и предложить решение проблемы, добавил Будин. Он уточнил, что пластические хирурги нередко предлагают бесплатную коррекцию неудачных последствий.

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Врач также рекомендовал обращаться в этический комитет при Российском обществе пластических и реконструктивных хирургов. По словам Будина, комитет часто помогает разрешить конфликты на досудебном этапе. Если же найти решение не удалось, можно обратиться в суд, заключил доктор.

Ранее пластический хирург Алексей Игнатенко назвал основные причины, провоцирующие старение лица. По словам врача, старение лица в первую очередь становится заметным при изменениях внешнего вида кожи. С возрастом она становится менее эластичной и может покрываться пигментными пятнами.

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      Вера Владзиевская
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