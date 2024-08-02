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14:29, 2 августа 2024Забота о себе

Названы провоцирующие старение неочевидные факторы

Пластический хирург Игнатенко: потеря зубов может визуально состарить человека

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Внешние изменения лица зависят не только от состояния кожи, но и других неочевидных факторов, рассказал заведующий отделением пластической хирурги клиники «Новые Технологии», пластический хирург Алексей Игнатенко. В комментарии «Ленте.ру» эксперт назвал основные причины, провоцирующие старение лица.

По словам пластического хирурга, старение лица в первую очередь становится заметным при изменениях внешнего вида кожи. С возрастом она становится менее эластичной, может покрываться пигментными пятнами. Кроме того, ухудшается работа сальных желез, что приводит к сухости кожи и потере естественного сияния, объяснил специалист.

Также с возрастом жировой ткани в области лица становится меньше, отметил Игнатенко. Из-за этого лицо теряет форму, становится менее объемным и овальным, что подчеркивает морщины и складки. Визуально состарить человека способна потеря зубов и истончение костной ткани, добавил пластический хирург.

Отсутствие зубов, особенно передних приводит к удлинению и потере объема в области верхней губы. При этом меняется прикус и снижается объем щек и скул, что делает лицо менее моложавым

Алексей Игнатенко пластический хирург

Пластический хирург также обратил внимание на то, что длительное воздействие ультрафиолетовых лучей, курение, грязный воздух, стресс, плохое питание и недостаток сна также негативно сказываются на внешнем виде человека.

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Ранее Игнатенко назвал способы похудеть без обвисшей кожи. По его словам, кожа не обвиснет, если сбрасывать вес постепенно.

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      Вера Владзиевская
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