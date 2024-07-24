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13:24, 24 июля 2024Забота о себе

Вероятность похудеть без обвисшей кожи оценили

Хирург Игнатенко назвал постепенное похудение условием сохранения красоты кожи

Фото: Alora Griffiths / Unsplash

Существуют несколько простых правил для сохранения эластичности кожи во время коррекции лишнего веса, рассказал заведующий отделением пластической хирурги клиники «Новые Технологии», пластический хирург Алексей Игнатенко. Вероятность похудеть без обвисшей кожи эксперт оценил в беседе с «Лентой.ру».

Пластический хирург назвал постепенное снижение веса главным условием сохранения красоты кожи. Именно во время умеренного похудения кожа успевает приспособиться к новым объемам тела и подтянуться. Слишком быстрый сброс веса может привести к потере упругости кожи. Также предотвратить обвисание помогают упражнения для укрепления мышц, добавил Игнатенко.

Во время похудения меняется обмен веществ, продолжил врач, поэтому важно не сидеть на диете, а правильно, полноценно и сбалансированно питаться. Также для увлажнения кожи и поддержания ее упругости нужно пить много воды.

Тем, кто худеет, можно делать массаж для улучшения кровообращения, укрепления мышц и поддержания тонуса кожи

Алексей Игнатенкопластический хирург

Кроме того, по словам эксперта, сделать кожу красивой и упругой помогают косметологические процедуры: лифтинги, лазерная терапия, мезотерапия, плазмотерапия и комплексный уход за кожей с помощью увлажняющих средств и сывороток с антиоксидантами.

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      Вера Владзиевская
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