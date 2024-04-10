Россиянкам с большой грудью назвали способы снизить нагрузку на спину

Спина, ключицы и мышцы женщин с большой грудью постоянно испытывают повышенную нагрузку, предупредил пластический хирург Владислав Григорянц. В беседе с «Лентой.ру» специалист назвал россиянкам способы снизить ее.

Специалист отметил, что существует всего два способа уменьшить нагрузку на спину и мышцы. Первым он назвал похудение, уточнив, что этот метод подходит только для женщин с лишним весом. Григорянц объяснил, что грудь состоит в основном из жировой ткани. Поэтому чем больше жира в организме, тем больше будет и грудь.

У полных женщин практически всегда большая грудь — за счет не только железы, но и жира. Из-за этого бюст становится и объемным, и тяжелым. В этом случае снизить нагрузку на спину, ключицы можно только с помощью похудения Владислав Григорянц пластический хирург

Второй способ, по словам врача, — это операция по уменьшению груди. Делать ее можно в любом возрасте, заверил Григорянц. Однако хирургическое вмешательство желательно отложить нерожавшим женщинам и кормящим матерям, иначе у них могут возникнуть проблемы с лактацией.

Пластический хирург добавил, что ни подтяжка груди, ни дорогие бюстгальтеры, ни специальные упражнения, которые некоторые считают эффективными способами снизить нагрузку на организм, на самом деле не помогают. Они лишь на время улучшат самочувствие, но причина боли в спине, ключицах и мышцах остается, заключил специалист.

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