Врач назвала причину появления отеков под глазами

Косметолог Байрамукова: отеки на лице могут появиться из-за проблем с почками

Главной причиной появления отеков под глазами является сбой в работе мочевыделительной системы, предупредила пластический хирург и врач-косметолог Мадина Байрамукова. Однако в комментарии для «АиФ» она назвала и другие факторы появления мешков под глазами.

Проблемы с почками, мочевым пузырем, а также опухоли и аутоиммунные заболевания могут вызвать появление отеков на лице, рассказала специалистка. Также, по ее словам, отеки образуются из-за сердечной недостаточности, нарушения сердечного ритма. В этом случае отеки будут не только на лице, но и на всей верхней части тела, объяснила Байрамукова.

Еще одна причина — это гормональный дисбаланс. Причем по локализации отеков никогда нельзя понять, какой именно элемент гормональной системы дал сбой. Это может и гипофункция, и гиперфункция гормонов надпочечников, гормонов щитовидной железы, половых гормонов Мадина Байрамукова пластический хирург

Появление мешков под глазами может быть обусловлено грыжей нижнего века, продолжила специалистка. Это гипертрофированные жировые отложения в области нижнего века. К тому же человек может получить мешки при злоупотреблении филлерами или их неправильной установке неквалифицированным косметологом.

Напоследок Байрамукова отметила, что для устранения мешков и отеков под глазами нужно избавиться от их причины. Для этого следует обратиться к врачам или пластическим хирургам.

Ранее Мадина Байрамукова назвала простой способ сделать кожу красивой. Она посоветовала пользоваться средствами с ретинолом.