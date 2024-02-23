Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
13:51, 23 февраля 2024Забота о себе

Врач назвала причину появления отеков под глазами

Косметолог Байрамукова: отеки на лице могут появиться из-за проблем с почками

Фото: JC Gellidon / Unsplash

Главной причиной появления отеков под глазами является сбой в работе мочевыделительной системы, предупредила пластический хирург и врач-косметолог Мадина Байрамукова. Однако в комментарии для «АиФ» она назвала и другие факторы появления мешков под глазами.

Проблемы с почками, мочевым пузырем, а также опухоли и аутоиммунные заболевания могут вызвать появление отеков на лице, рассказала специалистка. Также, по ее словам, отеки образуются из-за сердечной недостаточности, нарушения сердечного ритма. В этом случае отеки будут не только на лице, но и на всей верхней части тела, объяснила Байрамукова.

Еще одна причина — это гормональный дисбаланс. Причем по локализации отеков никогда нельзя понять, какой именно элемент гормональной системы дал сбой. Это может и гипофункция, и гиперфункция гормонов надпочечников, гормонов щитовидной железы, половых гормонов

Мадина Байрамуковапластический хирург
Материалы по теме:
Как быстро вылечить насморк? Что будет, если игнорировать ринит, и как избежать зависимости от капель — отвечает врач
Как быстро вылечить насморк?Что будет, если игнорировать ринит, и как избежать зависимости от капель — отвечает врач
29 апреля 2023
Страна глухих Офисный шум смертельно опасен: как выжить и не сойти с ума?
Страна глухихОфисный шум смертельно опасен: как выжить и не сойти с ума?
7 февраля 2018

Появление мешков под глазами может быть обусловлено грыжей нижнего века, продолжила специалистка. Это гипертрофированные жировые отложения в области нижнего века. К тому же человек может получить мешки при злоупотреблении филлерами или их неправильной установке неквалифицированным косметологом.

Напоследок Байрамукова отметила, что для устранения мешков и отеков под глазами нужно избавиться от их причины. Для этого следует обратиться к врачам или пластическим хирургам.

Ранее Мадина Байрамукова назвала простой способ сделать кожу красивой. Она посоветовала пользоваться средствами с ретинолом.

Что думаешь? Оцени!
      Вера Владзиевская
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский заявил о подготовке нового контрнаступления

      Аршавин высказался о возможном начале политической карьеры

      Лукашенко назвал причину спокойствия в Белоруссии

      Врач назвала причину появления отеков под глазами

      Орбан заявил о неспособности Украины победить Россию

      Политолог высказался о решении проблемы транзита украинских товаров в Европу

      Жена Кологривого отреагировала на слухи о его тайном романе с Муцениеце

      Московские сугробы побили столетний рекорд

      Кабмин Украины обсудит блокаду границы с Польшей

      CAS отклонил апелляцию ОКР о приостановке членства в МОК

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше