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12:21, 12 октября 2023Забота о себе

Пластический хирург назвала простой способ сделать кожу красивой

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

Пластический хирург Мадина Байрамукова назвала ретинол — витамин А — одним из самых полезных компонентов для возрастной, а также жирной и проблемной кожи лица. О том, как с его помощью можно сделать кожу более красивой и здоровой, доктор рассказала «Ленте.ру».

Ретинол способствует ускоренному обновлению клеток кожи, стимулирует их регенерацию, объяснила эксперт. Это, по ее словам, позволяет улучшить текстуру кожи, сделать ее более гладкой и упругой. Регулярное использование ретинола помогает уменьшить морщины, пигментацию и другие признаки старения кожи.

Также витамин А способствует сужению пор, что особенно актуально для людей как со зрелой, так и с проблемной или жирной кожей. Уменьшение размера пор делает кожу более гладкой

Мадина Байрамуковапластический хирург

Ретинол эффективен и в борьбе с акне, продолжила Байрамукова. Он помогает очищать поры от избытка кожного сала и предотвращает образование акне. Также ретинол может помочь уменьшить воспаление и покраснение, добавила собеседница «Ленты.ру».

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По мнению Байрамуковой, регулярное использование ретинола улучшает текстуру и тонус кожи. Он стимулирует производство коллагена и эластина. В результате кожа становится подтянутой и сияющей.

«Концентрация ретинола должна быть согласована с врачом-косметологом. Перед применением средств, содержащих ретинол, необходимо пройти тест на чувствительность. Более того, нужно понимать, что раздражение, покраснение и шелушение кожи в самом начале применения средств с ретинолом — это возможные побочные эффекты. Поэтому рекомендуется начинать с низкой концентрации ретинола и постепенно увеличивать дозу», — уточнила пластический хирург.

Ранее Мадина Байрамукова рассказала о правилах ухода за сухой кожей. В частности, она посоветовала людям с этим типом кожи не пользоваться скрабами.

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    Вера Владзиевская
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