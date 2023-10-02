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11:31, 2 октября 2023Забота о себе

Россиянам назвали правила ухода за сухой кожей

Фото: Christin Hume / Unsplash

Скрабы вредят сухой и шелушащейся коже, предупредила россиян пластический хирург Мадина Байрамукова. В беседе с «Лентой.ру» она также назвала способы, которые помогают избавиться от сухости, и рассказала, как правильно ухаживать за такой кожей.

Байрамукова рассказала, что ухаживая за проблемной кожей в домашних условиях, первым делом нужно с помощью смоченного в тонере ватным диском удалить ороговевшие чешуйки. При этом она призвала отказаться от скрабов, так как они только травмируют сухую кожу.

Тонер, помимо моментального увлажнения, способствует более глубокому проникновению других средств для ухода

Далее следует использовать увлажняющие эссенции, продолжила пластический хирург. При этом для кожи вокруг глаз нужны деликатные увлажняющие кремы, поскольку кожа там в шесть-семь раз тоньше остальной кожи лица.

Дома, а особенно на отдыхе в жаркое время года, необходимо регулярно использовать тканевые маски. Также на помощь придут несмываемые маски, которые следует наносить на ночь

Мадина Байрамуковапластический хирург
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Тем же, кто предпочитает ухаживать за кожей в косметологических салонах, врач порекомендовала процедуры, во время которых снимают ороговевшие клетки кожи, одновременно увлажняя и питая ее.

«Стоит обратить внимание и на биоревитализацию, предназначенную для борьбы с сухостью кожи. Для процедуры используют препараты на основе гиалуроновой кислоты с низкой концентрацией. Однако прибегать к процедуре можно только при отсутствии папул на лице», — подвела итог пластический хирург.

Ранее Мадина Байрамукова перечислила процедуры, позволяющие вернуть красоту без пластических операций. Среди них она назвала нитевой лифтинг.

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    Вера Владзиевская
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