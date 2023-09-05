Названы позволяющие вернуть молодость без пластических операций процедуры

Хирург Байрамукова назвала нитевой лифтинг альтернативой пластической операции

Пластический хирург Мадина Байрамукова перечислила косметологические процедуры, позволяющие вернуть молодость без пластических операций, в том числе нитевой лифтинг. Об этой и некоторых других методиках, которые по эффективности не уступают хирургической коррекции внешности, она рассказала «Ленте.ру».

Байрамукова заявила, что не всегда косметология может заменить пластические операции, но в некоторых случаях она позволяет добиться впечатляющих результатов омоложения. Одной из наиболее эффективных методик врач назвала подтяжку лица нитями, которая считается безоперационной альтернативой пластике. С помощью нитевого лифтинга можно добиться как омоложения лица и шеи, так и области декольте и коленей, пояснила хирург.

Различные филлеры могут использоваться для коррекции морщин, увеличения губ или восстановления объема в области скул. Ботулинотерапия, известная также как ботокс, позволяет предотвратить образование глубоких мимических морщин. Оба этих метода — неинвазивные и могут дать заметные результаты Мадина Байрамукова пластический хирург

Лазерная терапия — еще один эффективный способ поддержания красоты, продолжила Байрамукова. По ее словам, спектр применения лазеров в косметологии огромен: от борьбы с нежелательной растительностью на теле и избавления от пигментации, рубцов и постакне до уплотнения и улучшения качества кожи, сужения пор и коррекции мелких и глубоких морщин.

Также, по словам врача, подтянуть кожу и сократить количество жира, например, в области второго подбородка можно с помощью ультразвукового лифтинга. Эта технология позволяет уплотнить кожу, повысить ее качество и упругость, стимулирует выработку собственного коллагена, сокращает количество морщин.

Радиоволновой лифтинг — еще одна процедура аппаратного омоложения, позволяющая заметно улучшить качество кожи. Радиочастотное омоложение так же, как и ультразвуковой лифтинг, часто называют альтернативой пластической хирургии. Обе эти методики помогают эффективно бороться с обвисанием тканей, морщинами и другими возрастными проявлениями Мадина Байрамукова пластический хирург

В заключение собеседница «Ленты.ру» напомнила, что подобрать подходящую омолаживающую процедуру может только специалист.

Ранее Мадина Байрамукова рассказала, от каких процедур стоит отказаться летом, чтобы не навредить коже лица. Среди прочих она назвала ботулинотерапию.