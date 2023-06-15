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16:23, 15 июня 2023Забота о себе

Россиянкам назвали опасные в летние месяцы популярные процедуры для лица

Хирург Мадина Байрамукова призвала отказаться летом от травмирующих омолаживающих процедур

Фото: Unsplash

Пластический хирург Мадина Байрамукова призвала отказаться от ряда популярных омолаживающих процедур для лица в жаркие месяцы. Она назвала «Ленте.ру» способы сохранить красоту лица летом без вреда для кожи.

Байрамукова предупредила, что омолаживающие процедуры, во время которых нарушается целостность кожи и травмируется ее верхний слой, лучше отложить до прохладного сезона. По ее словам, после них в летнюю жару увеличивается риск возникновения воспалений и опасных осложнений. Хирург назвала альтернативные способы поддержать красоту и здоровье лица в летний период.

Например, по ее словам, летом актуальна процедура ботулинотерапии, так как в солнечную погоду люди больше щурятся, а кожа теряет влагу. И то и другое приводит к появлению морщин и углублению уже имеющихся. Ботулинотерапия — это легкий, безопасный метод омоложения, результат которой заметен уже через неделю и сохраняется в течение четырех-пяти месяцев, уверяет Байрамукова.

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Поддержать красоту и здоровье кожи помогает и биоревитализация, продолжила пластический хирург. Чтобы избежать появления пигментации, при введении гиалуроновой кислоты препарат вводят без проколов по всему лицу. Специалистка подчеркнула, что хирург работает только с некоторыми точками, но посвежевшим выглядит все лицо.

Витаминные капельницы — еще один эффективный способ поддержать красоту и здоровье кожи. Капельницы содержат витамин С и другие активные вещества — антиоксиданты и энерготоники. Их введение позволяет избавить кожу от авитаминоза, защитить ее от воздействия солнечных лучей

Мадина Байрамуковапластический хирург

Летом, по ее словам, необходимо проводить чистку лица, особенно людям с повышенной сальностью желез. Из-за жары потовые и сальные железы работают намного активней, появляются прыщи и воспаление. Такая кожа нуждается не только в правильном домашнем уходе, но и в регулярных профессиональных чистках.

«Летом стоит воздержаться от проведения некоторых омолаживающих аппаратных процедур (лазерная шлифовка и подобных), так как они травмируют кожу. Альтернативой им является фокусированный ультразвук, позволяющий избавиться от морщин и улучшить качество кожи», — резюмировала пластический хирург.

Ранее пластический хирург Надежда Петраш рассказала об опасностях нанесения татуировок в сомнительных салонах. Она предупредила, что в них не соблюдают правила асептики и антисептики.

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    Вера Владзиевская
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