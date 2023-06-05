Косметолог предупредила о серьезных опасностях татуировок

Косметолог Надежда Петраш: нанесение тату грозит инфицированием, аллергией и раком

Нанесение татуировок в условиях несоблюдения правил асептики и антисептики может грозить тяжелыми последствиями, предупредила врач-дерматовенеролог, косметолог, пластический хирург Надежда Петраш. О соответствующих серьезных опасностях она рассказала в беседе с «Москвой 24».

При нанесении тату, уточнила она, возможно инфицирование клиента салона: передача гепатита В и С, ВИЧ, вирусных, бактериальных инфекций, контагиозных моллюсков. «Очень важно наличие одноразовых стерильных инструментов в салоне. Если вы видите, что в точке есть желтый контейнер, — это хороший знак. Значит, в этом месте правильно утилизируют и расходуют одноразовые инструменты», — объяснила она.

Кроме того, в редких случаях при нанесении тату может возникнуть аллергия, продолжила врач. Это может случиться при использовании красителей с содержанием микродозы металлов — кадмия, хрома, ртути, железа, титана, — а также пигментов красного цвета. Не исключено, добавила Петраш, и развитие рака кожи после нанесения татуировки.

Тату-специалист должен обладать базовыми знаниями о строении кожи. Если на пути его художества он встречает элемент, который непонятен по происхождению, он должен его обойти. Если мастер не обходит и затрагивает его иглой, то возможно разрастание, которое может перетечь в меланому или что-то еще Надежда Петраш врач-дерматовенеролог, косметолог, пластический хирург

Дерматовенеролог также предложила хорошо обдумать нанесение рисунка на кожу, чтобы после не пришлось его сводить. «Любое удаление может провоцировать различные процессы: рубцевание, нарушение цвета кожи. Невозможно удалить татуировку так, чтобы идеально сохранился первоначальный цвет», — рассказала она.

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