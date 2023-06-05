Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:21, 5 июня 2023Забота о себе

Косметолог предупредила о серьезных опасностях татуировок

Косметолог Надежда Петраш: нанесение тату грозит инфицированием, аллергией и раком

Фото: Sonia Dauer / Unsplash

Нанесение татуировок в условиях несоблюдения правил асептики и антисептики может грозить тяжелыми последствиями, предупредила врач-дерматовенеролог, косметолог, пластический хирург Надежда Петраш. О соответствующих серьезных опасностях она рассказала в беседе с «Москвой 24».

При нанесении тату, уточнила она, возможно инфицирование клиента салона: передача гепатита В и С, ВИЧ, вирусных, бактериальных инфекций, контагиозных моллюсков. «Очень важно наличие одноразовых стерильных инструментов в салоне. Если вы видите, что в точке есть желтый контейнер, — это хороший знак. Значит, в этом месте правильно утилизируют и расходуют одноразовые инструменты», — объяснила она.

Кроме того, в редких случаях при нанесении тату может возникнуть аллергия, продолжила врач. Это может случиться при использовании красителей с содержанием микродозы металлов — кадмия, хрома, ртути, железа, титана, — а также пигментов красного цвета. Не исключено, добавила Петраш, и развитие рака кожи после нанесения татуировки.

Тату-специалист должен обладать базовыми знаниями о строении кожи. Если на пути его художества он встречает элемент, который непонятен по происхождению, он должен его обойти. Если мастер не обходит и затрагивает его иглой, то возможно разрастание, которое может перетечь в меланому или что-то еще

Надежда Петрашврач-дерматовенеролог, косметолог, пластический хирург

Дерматовенеролог также предложила хорошо обдумать нанесение рисунка на кожу, чтобы после не пришлось его сводить. «Любое удаление может провоцировать различные процессы: рубцевание, нарушение цвета кожи. Невозможно удалить татуировку так, чтобы идеально сохранился первоначальный цвет», — рассказала она.

Материалы по теме:
БАДы: часть диеты или опасный препарат? Какой риск несут в себе добавки, не прошедшие регистрацию
БАДы: часть диеты или опасный препарат?Какой риск несут в себе добавки, не прошедшие регистрацию
27 октября 2021
Отек, слепота, некроз. Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
Отек, слепота, некроз.Россияне полюбили дешевые «уколы с Wildberries» для красоты и похудения. Как они калечат людей?
26 января 2023

Ранее косметолог, дерматолог Людмила Швецова рассказала об эффективных способах скрыть шрамы. Врач заявила, что сделать рубцы менее заметными вполне реально с помощью курса лазерной шлифовки.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости
    Стало известно о попытках ВСУ прощупать оборону российских сил
    Московские школьники впервые прошли психологическую подготовку к ЕГЭ
    Популярность Windows 11 среди геймеров оценили
    Россиянам напомнили об опасности микрозаймов
    Тарасова прокомментировала информацию об экстренной помощи врачей
    Минобороны сообщило о неудачной попытке прорыва ВСУ на южнодонецком направлении
    Раскрыты снижающие качество одежды ошибки при стирке
    Эстония выразила надежду на помощь НАТО при первых признаках угрозы от России
    США ввели санкции против мастера керамики из Калуги из-за влияния на Молдавию
    Сервис кикшеринга оценил идею новых ограничений при использовании самокатов
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.