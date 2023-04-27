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22:40, 27 апреля 2023Забота о себе

Названы эффективные способы сделать рубцы и шрамы менее заметными

Косметолог Швецова: сделать рубцы и шрамы незаметнее поможет курс лазерной шлифовки

Фото: Unsplash

Полностью избавиться от рубцов невозможно, но сделать их менее заметными вполне реально с помощью курса лазерной шлифовки. Об этом и некоторых других эффективных способах скрыть шрамы рассказала косметолог, дерматолог медицинского центра «СМ-Косметология» Людмила Швецова в беседе с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что рубцы и шрамы можно сделать более эстетичными, менее заметными и максимально приблизить к цвету и рельефу нормальной кожи. Их коррекция всегда начинается с определения тактики лечения. По словам Швецовой, в первую очередь нужно выяснить, что именно не нравится пациенту: выступающая плюс-ткань рубца или, наоборот, западение — минус-ткань, его цвет или плотность кожи.

Одним из действенных методов коррекции плюс-ткани косметолог назвала инъекции препарата «Дипроспан» — это глюкокортикостероид системного действия, который в этой ситуации применяется местно. Иногда требуется несколько инъекций, в некоторых случаях достаточно даже одной — и рубец становится ниже и незаметнее, добавила она.

Как правило, требуется несколько сеансов лазерной шлифовки, в результате которых рубец выравнивается и становится очень близким к рельефу нормальной кожи. К тому же он размягчается, становится менее плотным и на ощупь уже почти не ощутим

Людмила Швецоваврач -- косметолог-дерматолог
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Выбор метода коррекции зависит также от типа шрама, продолжила косметолог. Особенно с трудом поддаются терапии келоидные рубцы. Это серьезное осложнение, при котором рубцовая ткань непропорционально разрастается по площади, гораздо большей изначальной раны. Процесс сопровождается зудом, неприятными ощущениями, болезненностью. Как правило, в этом случае терапия тоже начинается с инъекций «Дипроспана». Могут применяться и другие методы лечения, например букки-терапия.

Осторожно надо работать со свежими рубцами: их можно инъецировать и назначать средства, улучшающие заживление раны. Если же рубец уже зрелый, то есть ему больше года, значит, в нем уже образовались патологически расширенные сосуды, которые нужно убирать. Соответственно, в данном случае придется использовать неодимовый лазер

Людмила Швецоваврач -- косметолог-дерматолог

В сочетании с лазерными методиками часто проводится терапия препаратами коллагена и гиалуроновой кислоты, отметила Швецова. Это особенно эффективно, когда рубцы атрофические, то есть не возвышаются над кожей, а находятся в углублении. Западение мягких тканей также можно исправить при помощи инъекций филлеров в основание рубца. После завершения терапии можно использовать камуфлирование рубцов — это разновидность татуировки для выравнивания и подбора цвета под цвет нормальной кожи.

В то же время, по словам Швецовой, бывают случаи, когда косметология бессильна. Если рубцы неправильной формы, грубые, сопровождаются втяжениями подлежащих тканей, решить проблему может только пластический хирург, который иссечет поврежденную ткань.

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Наталья Обрядина
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