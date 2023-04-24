Россиянкам раскрыли опасность сна с макияжем

Дерматолог Татьяна Егорова: из-за сна с макияжем может появиться гнойничковая сыпь

Российский дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова раскрыла опасность сна с макияжем. Ее комментарий приводит 5-tv.ru.

Если косметика остается на коже в течение длительного времени, то поры загрязнятся и закроются, возникнет воспаление, заявила эксперт. Так, на лице может появиться гнойничковая сыпь, а глаза может поразить конъюнктивит (воспаление слизистой оболочки — прим. «Ленты.ру»).

«Необходимо все время смывать макияж как следует. Кожа должна быть чистой», — призвала собеседница издания.

Ранее врач-косметолог назвала вредные компоненты в составе косметики. Эксперт призвала отказаться от применения средств, содержащих силиконы, поскольку они могут стать причиной появления воспалений. В то же время опасность представляют минеральные масла, парафин и вазелин.