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18:14, 11 апреля 2023Ценности

Россиянам назвали вредные компоненты в составе косметики

Косметолог Оксана Чащина: применение косметики с силиконами приводит к воспалениям на коже

Фото: Frank Hoermann / SVEN SIMON / Globallookpress.com

Российский врач-косметолог Оксана Чащина назвала вредные компоненты в составе косметики. Ее комментарий публикует «Газета.Ru».

Эксперт призвала отказаться от применения средств, содержащих силиконы, поскольку они могут стать причиной появления воспалений. В то же время опасность представляют минеральные масла, парафин и вазелин, которые создают на коже непроницаемую пленку, нарушающую ее функционирование. Данные вещества провоцируют сухость кожного покрова и возникновение комедонов, пояснила собеседница издания.

Кроме того, следует с осторожностью относиться к спирту и дигидроксиацетону (DHA): первый ингредиент приводит к обезвоживанию кожи, а второй может вызвать аллергическую реакцию, отметила специалистка. «Особенно нежелательно использовать спиртосодержащую косметику при себорейном дерматите, акне, экземе, розацеа», — добавила она.

Ранее аллерголог-иммунолог назвала россиянам опасные компоненты в составе шампуня. Врач рассказала, что при наличии повышенной чувствительности кожи и склонности к аллергии не следует выбирать средства, которые содержат лаурилсульфат и лауретсульфат натрия.

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Алина Гостева
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