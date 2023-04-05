Врач назвала россиянам опасные компоненты в составе шампуня

Аллерголог Елена Парецкая рассказала россиянам, что парабены в шампуне вызывают зуд

Аллерголог-иммунолог, врач-педиатр, патофизиолог Елена Парецкая назвала россиянам опасные компоненты в составе шампуня. Соответствующий материал появился на сайте издания «Доктор Питер».

Врач рассказала, что при наличии повышенной чувствительности кожи и склонности к аллергии не стоит выбирать средства, которые содержат лаурилсульфат и лауретсульфат натрия. По ее словам, данные компоненты могут вызвать покраснения, сухость, сыпь, зуд и жжение. При этом специалист отметила, что в случае возникновения перечисленных симптомов необходимо перейти на бессульфатные шампуни.

Кроме того, людям, которые страдают экземой, дерматитом и псориазом, также рекомендуется избегать гидантоина, формальдегидов, парабенов, кватерниума и имидазолидинилмочевины. В связи с этим Парецкая предложила не делать выбор в пользу косметики массмаркета, а присмотреться к продуктам, которые представлены в аптеках.

Ранее российский трихолог Елена Баранова назвала распространенные ошибки при выборе шампуня. В первую очередь не следует использовать специальные шампуни без показаний, поскольку это может привести к сухости прядей и вызвать различные проблемы с кожей головы.