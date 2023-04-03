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10:45, 3 апреля 2023Ценности

Россиянам назвали распространенные ошибки при выборе шампуня

Трихолог Елена Баранова посоветовала не использовать специальные шампуни без показаний

Фото: Tim Mossholder / Unsplash

Российский трихолог Елена Баранова назвала распространенные ошибки при выборе шампуня. Ее комментарий публикует «Подмосковье сегодня».

В первую очередь не следует использовать специальные шампуни без показаний, поскольку это может привести к сухости прядей и вызвать различные проблемы с кожей головы. «Например, вы пользуетесь шампунем от перхоти, хотя она давно прошла или же просто для профилактики», — посоветовала специалистка.

Кроме того, собеседница издания не рекомендовала россиянам применять восстанавливающие препараты при наличии неповрежденных волос, а также средства для объема — при тонких прядях. «Дело в том, что такие шампуни слегка подсушивают волосы, а тонким волосам, наоборот, не хватает увлажнения. Их нужно напитать», — пояснила эксперт.

Также Баранова добавила, что данные косметические средства должны соответствовать типу волос. Так, например, она призвала не мыть жирные волосы шампунем для нормальных.

В марте российский дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова назвала простые способы сохранить здоровье волос. По словам эксперта, для достижения данной цели следует правильно питаться и следить за употреблением необходимых витаминов и микроэлементов. Кроме того, понадобится наладить режим сна и физической активности и постараться избегать стрессов.

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Алина Гостева
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