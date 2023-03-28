Россиянам назвали простые способы сохранить здоровье волос

Трихолог Егорова: сохранить здоровье волос помогут правильное питание и наволочки из шелка

Российский дерматолог, трихолог, косметолог Татьяна Егорова назвала простые способы сохранить здоровье волос. Ее комментарий приводят «Аргументы и факты».

По словам эксперта, для достижения данной цели следует правильно питаться и следить за употреблением необходимых витаминов и микроэлементов. Кроме того, понадобится наладить режим сна и физической активности и постараться избегать стрессов.

В то же время специалистка посоветовала защищать волосы от воздействия ветра и солнечных лучей, в том числе с помощью головных уборов, а также использовать шелковые наволочки, которые помогут предотвратить спутывание прядей. Помимо того, медик порекомендовала расчесываться перед сном и наносить на влажные волосы сыворотки и несмываемые кремы.

Ранее в марте парикмахер-колорист Денис Шефель назвал главную ошибку при отращивании волос. Специалист рассказал, что многие люди, находясь в данных обстоятельствах, отказываются от регулярной стрижки. По его словам, волосы на концах сильно секутся.