Парикмахер назвал главную ошибку при отращивании волос

Парикмахер Денис Шефель заявил, что при отращивании волос нужно регулярно стричь концы

Парикмахер-колорист Денис Шефель назвал главную ошибку при отращивании волос. Размышлениями на данную тему он поделился на своем YouTube-канале.

Специалист рассказал, что многие люди, находясь в данных обстоятельствах, отказываются от регулярной стрижки. По его словам, волосы на концах сильно секутся. «Посеченный волос — это тот волос, который потерял влагу. Представьте, сколько переживают концы за те годы, что вы их не стрижете. Если вовремя не обратиться к парикмахеру, может пострадать и другая часть волоса. Чтобы этого избежать, следует стричь секущиеся концы, а не ждать годами», — заявил Шефель.

При этом эксперт отметил, что при отращивании нужно обеспечить прядям особенный уход. Стилист пояснил, что одного шампуня будет недостаточно, поскольку его действие направлено только на очищение кожи головы. В связи с этим Шефель посоветовал приобрести маску и кондиционер с увлажняющими и питающими компонентами.

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