Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:06, 24 марта 2023Ценности

Парикмахер назвал главную ошибку при отращивании волос

Парикмахер Денис Шефель заявил, что при отращивании волос нужно регулярно стричь концы

Фото: Unsplash

Парикмахер-колорист Денис Шефель назвал главную ошибку при отращивании волос. Размышлениями на данную тему он поделился на своем YouTube-канале.

Специалист рассказал, что многие люди, находясь в данных обстоятельствах, отказываются от регулярной стрижки. По его словам, волосы на концах сильно секутся. «Посеченный волос — это тот волос, который потерял влагу. Представьте, сколько переживают концы за те годы, что вы их не стрижете. Если вовремя не обратиться к парикмахеру, может пострадать и другая часть волоса. Чтобы этого избежать, следует стричь секущиеся концы, а не ждать годами», — заявил Шефель.

При этом эксперт отметил, что при отращивании нужно обеспечить прядям особенный уход. Стилист пояснил, что одного шампуня будет недостаточно, поскольку его действие направлено только на очищение кожи головы. В связи с этим Шефель посоветовал приобрести маску и кондиционер с увлажняющими и питающими компонентами.

Ранее трихолог Тейлор Роуз раскрыла действенные способы сохранить качество волос и улучшить их внешний вид. В первую очередь специалист посоветовала еженедельно использовать маски для быстрого восстановления прядей после многочисленных укладок.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
ООН задокументировала случаи расправы над российскими пленными со стороны ВСУ
Крупнейшая криптобиржа Binance приостановила работу из-за «странного сбоя»
В Кремле прокомментировали вероятность «ареста» Путина в Армении
В Ереване заявили о невозможности удержать армян от участия в СВО
Раскрыт средний чек москвичей в ювелирных магазинах
Появились подробности о покончившем с собой после двоек российском школьнике
Российский «Адмирал Касатонов» завершил 420-дневный поход
Россияне раскрыли главные причины перемен в своем внешнем виде весной
Тарасова оценила уровень катания фигуристок на чемпионате мира
В приграничном российском регионе перехватили беспилотник
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.