Раскрыты действенные способы сохранить качество волос

Трихолог Тейлор Роуз посоветовала использовать масло жожоба для сохранения качества волос

Трихолог Тейлор Роуз раскрыла действенные способы сохранить качество волос и улучшить их внешний вид. Соответствующий комментарий приводит Express.co.uk.

В первую очередь специалист посоветовала еженедельно использовать маски для быстрого восстановления прядей после многочисленных укладок. «Эти средства помогают локонам сохранять влагу и приобретать блеск», — пояснила Роус.

Помимо этого, эксперт порекомендовала регулярно наносить на кончики волос масла. «Отлично подойдет для этой цели масло жожоба», — уточнила трихолог. В заключение Роус напомнила читателям издания о важности стрижек. «Посещайте парикмахера раз в три месяца, чтобы концы прядей выглядели свежими и здоровыми», — добавила она.

В феврале врач-трихолог «СМ-Косметологии» Виктория Ощепкова раскрыла россиянам вредоносные последствия сушки волос феном. Доктор посоветовала сушить волосы на минимальных температурах, а также следить за потоком воздуха инструмента. По ее мнению, он должен идти по всей длине прядей, а не в обратном или горизонтальном направлении.