Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:23, 17 марта 2023Ценности

Раскрыты действенные способы сохранить качество волос

Трихолог Тейлор Роуз посоветовала использовать масло жожоба для сохранения качества волос

Фото: Aquarius Studio / Shutterstock / Fotodom

Трихолог Тейлор Роуз раскрыла действенные способы сохранить качество волос и улучшить их внешний вид. Соответствующий комментарий приводит Express.co.uk.

В первую очередь специалист посоветовала еженедельно использовать маски для быстрого восстановления прядей после многочисленных укладок. «Эти средства помогают локонам сохранять влагу и приобретать блеск», — пояснила Роус.

Материалы по теме:
Вставай, кудрявая! Научные разработки помогут сохранить волосы здоровыми
Вставай, кудрявая!Научные разработки помогут сохранить волосы здоровыми
31 мая 2017
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
Роковой блонд Как завоевать мир благодаря цвету волос, ничем не рискуя
13 марта 2019

Помимо этого, эксперт порекомендовала регулярно наносить на кончики волос масла. «Отлично подойдет для этой цели масло жожоба», — уточнила трихолог. В заключение Роус напомнила читателям издания о важности стрижек. «Посещайте парикмахера раз в три месяца, чтобы концы прядей выглядели свежими и здоровыми», — добавила она.

В феврале врач-трихолог «СМ-Косметологии» Виктория Ощепкова раскрыла россиянам вредоносные последствия сушки волос феном. Доктор посоветовала сушить волосы на минимальных температурах, а также следить за потоком воздуха инструмента. По ее мнению, он должен идти по всей длине прядей, а не в обратном или горизонтальном направлении.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Захарова прокомментировала решение суда в Гааге об «аресте» Путина
Бен Аффлек отказался обвинять бывшую жену в причинах своего алкоголизма
Обновление Windows замедлило работу ПК
В Совфеде сочли ордер МУС на «арест» Путина абсурдным
Раскрыты действенные способы сохранить качество волос
Под Москвой влетевший в автомобиль неизвестный предмет проломил череп водителю
Россиянин на иномарке сбил семилетнюю девочку на переходе и попал на видео
Начальника столичного главка МЧС освободили от должности
Власти Шри-Ланки рассказали о способе прорекламировать страну с помощью россиян
Появились подробности ампутаций у Костомарова
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.